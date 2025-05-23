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Авария на железной дороге в Карпатах: до какой станции идут поезда

Фото: в Карпатах на железной дороге произошла авария (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Иван Носальский

В Карпатах продолжается ремонт железной дороги после провала земной породы. Поезда пока не доезжают до Рахова или Ясиня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Как отметили в компании, в маршруты следования поездов на этом направлении внесли изменения. Речь о рейсах:

  • №233, №55, №95 Киев - Рахов;
  • №107 Кривой Рог - Ясиня;
  • №5 Запорожье - Ясиня;
  • №25 Одесса - Ясиня;
  • №357 Киев - Ясиня;
  • №143 Сумы - Рахов.

"Все нижеперечисленные поезда будут курсировать до/со станции Ворохта", - уточнили в УЗ. 

Также там добавили, что на время ремонтных работ пассажиров будут подвозить автобусами от и до конечных станций.

При этом во время ремонтных работ специалисты уже выгрузили 11 вагонов бутового камня и начато формирование контрбанкета (так называемой "полки", которая позволит усилить насыпь земляного полотна).

Авария на железной дороге

Напомним, вчера, 22 мая, стало известно, что движение поездов на отрезке между станциями Ясиня и Вороненко временно остановлено.

Причиной этому стал обвал грунта, который привел к проседанию железной дороги.

Детальнее об инциденте - в материале РБК-Украина.

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