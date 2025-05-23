Авария на железной дороге в Карпатах: до какой станции идут поезда

В Карпатах продолжается ремонт железной дороги после провала земной породы. Поезда пока не доезжают до Рахова или Ясиня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
Как отметили в компании, в маршруты следования поездов на этом направлении внесли изменения. Речь о рейсах:
"Все нижеперечисленные поезда будут курсировать до/со станции Ворохта", - уточнили в УЗ.
Также там добавили, что на время ремонтных работ пассажиров будут подвозить автобусами от и до конечных станций.
При этом во время ремонтных работ специалисты уже выгрузили 11 вагонов бутового камня и начато формирование контрбанкета (так называемой "полки", которая позволит усилить насыпь земляного полотна).
Напомним, вчера, 22 мая, стало известно, что движение поездов на отрезке между станциями Ясиня и Вороненко временно остановлено.
Причиной этому стал обвал грунта, который привел к проседанию железной дороги.
Детальнее об инциденте - в материале РБК-Украина.
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