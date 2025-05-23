Авария на железной дороге в Карпатах: до какой станции идут поезда

В Карпатах продолжается ремонт железной дороги после провала земной породы. Поезда пока не доезжают до Рахова или Ясиня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram .

Как отметили в компании, в маршруты следования поездов на этом направлении внесли изменения. Речь о рейсах:

№233, №55, №95 Киев - Рахов;

№107 Кривой Рог - Ясиня;

№5 Запорожье - Ясиня;

№25 Одесса - Ясиня;

№357 Киев - Ясиня;

№143 Сумы - Рахов.

"Все нижеперечисленные поезда будут курсировать до/со станции Ворохта", - уточнили в УЗ.

Также там добавили, что на время ремонтных работ пассажиров будут подвозить автобусами от и до конечных станций.

При этом во время ремонтных работ специалисты уже выгрузили 11 вагонов бутового камня и начато формирование контрбанкета (так называемой "полки", которая позволит усилить насыпь земляного полотна).