Аварія на залізниці в Карпатах: до якої станції йдуть потяги

У Карпатах триває ремонт залізниці після провалу земної породи. Потяги поки що не доїжджають до Рахова чи Ясіня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram .

Як зазначили в компанії, у маршрути курсування поїздів на цьому напрямку внесли зміни. Ідеться про рейси:

№233, №55, №95 Київ - Рахів;

№107 Кривий Ріг - Ясіня;

№5 Запоріжжя - Ясіня;

№25 Одеса - Ясіня;

№357 Київ - Ясіня;

№143 Суми - Рахів.

"Усі перелічені нижче поїзди курсуватимуть до/зі станції Ворохта", - уточнили в УЗ.

Також там додали, що на час ремонтних робіт пасажирів підвозитимуть автобусами від і до кінцевих станцій.

При цьому під час ремонтних робіт фахівці вже вивантажили 11 вагонів бутового каменю і розпочато формування контрбанкета (так званої "полиці", яка дасть змогу посилити насип земляного полотна).