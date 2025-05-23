Аварія на залізниці в Карпатах: до якої станції йдуть потяги
У Карпатах триває ремонт залізниці після провалу земної породи. Потяги поки що не доїжджають до Рахова чи Ясіня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.
Як зазначили в компанії, у маршрути курсування поїздів на цьому напрямку внесли зміни. Ідеться про рейси:
- №233, №55, №95 Київ - Рахів;
- №107 Кривий Ріг - Ясіня;
- №5 Запоріжжя - Ясіня;
- №25 Одеса - Ясіня;
- №357 Київ - Ясіня;
- №143 Суми - Рахів.
"Усі перелічені нижче поїзди курсуватимуть до/зі станції Ворохта", - уточнили в УЗ.
Також там додали, що на час ремонтних робіт пасажирів підвозитимуть автобусами від і до кінцевих станцій.
При цьому під час ремонтних робіт фахівці вже вивантажили 11 вагонів бутового каменю і розпочато формування контрбанкета (так званої "полиці", яка дасть змогу посилити насип земляного полотна).
Аварія на залізниці
Нагадаємо, вчора, 22 травня, стало відомо, що рух поїздів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено.
Причиною цього став обвал ґрунту, який призвів до просідання залізниці.
Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.
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