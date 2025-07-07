Авария на железной дороге: десятки поездов курсируют с задержкой до 3 часов

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" расширила перечень поездов с женскими купе - безопасными и комфортными вагонами только для женщин и женщин с детьми до 5 лет. Нововведение касается рейсов "Киев - Запорожье", "Ковель - Киев" и "Львов - Харьков", которые будут курсировать с 25 июля. В целом такие купе теперь доступны в 15 поездах.

Также мы рассказывали, что вместе с билетом пассажиры "Укрзалізниці" получают ряд бесплатных сервисов: пользование туалетами на вокзалах, питьевая вода и кипяток, аптечка, доступ к микроволновке, подголовники и ремни безопасности. Есть и права, о которых знают не все: возвращение к пропущенной станции без доплаты, обязанность проводника убрать постель и включенное страхование пассажира на сумму до 320 000 гривен.

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