Аварія танкера в Одесі: рятувальники евакуювали весь екіпаж

Рятувальники евакуювали трьох моряків екіпажу зірваного з якоря танкера Delfi біля берегів Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Як повідомляється, о 12:41 почалася рятувальна операція з евакуації трьох членів екіпажу, які перебували на борту і відмовлялися від допомоги. Рятувальники заявили, що знімуть моряків з борту, хочуть вони цього чи ні.

"О 13:58 був врятований перший моряк, а о 14:03 врятували другого. Капітан екіпажу чогось запалив димову шашку. О 14:38 спасли капітана. Операція завершена", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що танкер практично ліг на борт. Хвилі б'ють його об хвилеріз, з пробоїни випливає чорна масляниста рідина, імовірно - мазут.

Капітан танкера відмовлявся подавати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо. Екіпаж судна складається з трьох осіб громадян України (капітан, старший механік і матрос).

Танкер спочатку знаходився в акваторії порту "Південний". Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси.

З порту на порятунок вийшов великий приватний буксир "Австралія". Також в Одеській затоці працюють катера Морської пошуково-рятувальної служби. Крім того, з "Південного" вийшов потужний буксир "Іванов".