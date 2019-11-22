Почалася рятувальна операція аварійного танкера в Одесі

Фото: аварія танкера (dumskaya.net)

На судно відправили водолазів

Біля берегів Одеси почалася рятувальна операція екіпажу зірваного з якоря танкера Delfi. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

На судно відправили водолазів. Станом на 13:07, водолаз доставив на борт канат. Рятувальники спустили на воду човен і намагаються дійти на ньому до судна. Поки у них це не виходить: заважають хвилі.

Відзначається, що моряків знімуть з борта, хочуть вони цього чи ні.

"Танкер практично ліг на борт. Хвилі б'ють його про хвилерізу, з пробоїни випливає чорна масляниста рідина - мабуть, мазут", - повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що капітан зірваного з якоря танкера Delfi відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника, зв'язатися з яким неможливо. Екіпаж судна складається з трьох осіб громадян України (капітан, старший механік і матрос).

Нагадаємо, танкер Delfi спочатку знаходився в акваторії порту "Південний". Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси.

З порту на порятунок вийшов великий приватний буксир "Австралія". Також в Одеській затоці працюють катера Морської пошуково-рятувальної служби. Крім того, з "Південного" вийшов потужний буксир "Іванов".