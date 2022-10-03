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Крушение самолета МАУ: Украина и еще три страны призвали Иран обеспечить справедливость

Фото: Украина и еще три страны призвали Иран обеспечить справедливость по делу о сбитии самолета МАУ (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Украина, Британия, Швеция и Канада призвали Иран обеспечить справедливость и прозрачность в связи со сбитием самолета МАУ над Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По данным ведомства, 4 октября 2022 года исполняется 1000 дней с момента сбития Ираном самолета МАУ, в результате которого погибли 176 гражданских.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, стоим вместе с семьями в скорби в связи с этим трагическим событием и чтим память жертв, погибших на борту рейса PS752. Мы еще раз требуем, чтобы Иран выполнил свои международно-правовые обязательства и обеспечил прозрачность и справедливость в связи со своими действиями", - сказано в сообщении МИД.

Также отмечается, что координационная группа, которая занимается расследованием крушения самолета, благодарна экспертам по праву из крупнейших международных университетов за их помощь.

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

При этом 7 июля 2022 года стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном.

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