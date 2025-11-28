Авария на Байконуре: Россия больше не может отправлять астронавтов в космос

Обрушение конструкции при запуске

Во время запуска корабля "Союз МС-28" к МКС 27 ноября произошло падение кабины обслуживания.

На кадрах трансляции Роскосмоса видно, что обрушилась подвижная конструкция под стартовым сооружением, которая используется во время подготовки хвостовой части ракеты.

Аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин отметил, что инцидент произошел на 31-й площадке — единственной, с которой возможны пилотируемые миссии.

По его оценке, запуски "Союзов" и "Прогрессов" теперь "откладываются на неопределенный срок".

Повреждение стартового стола

Во время осмотра специалисты зафиксировали, что часть конструкции была разрушена газовой струей двигателя первой ступени.

Пострадавших среди экипажа нет, однако элементы комплекса нуждаются в восстановлении.

После анализа доступных материалов популяризатор космонавтики Виталий Егоров заявил, что "фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года".

Позиция Роскосмоса

В Роскосмосе подтвердили наличие повреждений "ряда элементов стартового стола" и сообщили, что они будут заменены.

В российской госкорпорации уверяют, что для ремонта подготовлены резервные части, а оценка состояния площадки продолжается.