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В Венеции разбился автобус: погибли более 20 человек, среди них украинцы

Венеция, Среда 04 октября 2023 01:03
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В Венеции разбился автобус: погибли более 20 человек, среди них украинцы Фото: в Венеции разбился автобус с украинскими туристами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вблизи Венеции на севере Италии городской автобус, перевозивший туристов, слетел с дороги и загорелся. В результате авария погибло не менее 21 человек. Среди жертв есть украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что городской автобус, перевозивший туристов в кемпинг, слетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей в районе Местре. Утверждается, что в транспорте находились немцы и украинцы.

Официальные лица сообщили, что автомобиль упал с высоты 30 метров на линии электропередачи и загорелся. Руководитель местных пожарных заявил изданию Reuters, что установлены жертвы – украинские туристы.

"Это апокалиптическая сцена. Я потерял дар речи", - написал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter.

Префект города Микеле Ди Бари отметил, что автобус полностью разбит, пожарным было тяжело достать многие тела. По его словам, погиб 21 человек, среди которых двое детей.

Мэрия Венеции сообщила, что 18 человек получили ранения и были доставлены в ближайшие больницы, четверо из них в тяжелом состоянии.

ДТП в Италии

В конце августа автобус с гражданами Украины попал в ДТП на севере Италии . В результате аварии пострадали 15 человек, среди них дети. Тогда автобус с 30 украинскими туристами возвращался в Украину и столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.

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