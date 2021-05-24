Через аварію в Мукачеві без води залишилися 60 вулиць: список

У Мукачеві Закарпатської області через аварію на трубопроводі без води залишилися 60 вулиць. Очікується, що на усунення пориву піде цілий день.

Повідомляється, що у зв'язку з витоком води на центральній трубі від водозабору "Чинадієво" до Сорочої гори буде відключено водопостачання з 10:00 до 19:00. Також наводиться перелік вулиць, водопостачання яких здійснюється з водозабору "Чинадієво".

Нагадаємо, раніше в Києві біля станції метро "Деміївська" сталася аварія на трубопроводі, в результаті чого почав бити грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, а вода затопила проїжджу частину і дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського. Потоки води також обрушилися на автопарковку біля бібліотеки, у деяких машин вибило скло.

До цього в столиці на вулиці Пушкінській прорвало теплотрасу і без гарячої води залишилися чотири будинки. Комунальники оперативно локалізували місце пошкодження та протягом кількох годин провели ремонтні роботи.