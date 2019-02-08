Аваков заявив про збільшення числа мешканців окупованих територій, які змінюють місце голосування

Активність жителів окупованих територій зросла за останні три тижні

Министерство внутренних дел зафиксировало рост числа жителей оккупированных территорий, которые подали заявки на изменение места голосования во время президентских выборов в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу министерства Арена Авакова.

В частности, по его словам, активность избирателей, которые проживают на временно оккупированных территориях, выросла за последние три недели.

"Мы фиксируем за последние три недели увеличение в 6 раз количества людей, которые приходят с оккупированных территорий и переписывают на другое место голосования.Это хорошо или плохо? Думает ли кто-то о голосовании? Или это схема, которую нам предлагает один из кандидатов или наш враг?", - цитирует Авакова Twitter МВД.

Напомним, в Национальной полиции Украины от начала предвыборной кампании поступило 63 обращения о нарушения избирательного законодательства. Из них 40 обращений - это факты с признаками нарушений избирательного законодательства, 23 - информационного характера. По всем фактам проводится проверка.

Ранее Аваков заявлял, что в Украине пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента.