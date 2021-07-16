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Замість Авакова. Монастирський може стати новим очільником МВС: що про нього відомо

Автор: Уляна Безпалько

Міністерство внутрішніх справ може очолити нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський. Зайняти цю посаду йому запропонував Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Монастирський приєднався до команди президента ще в період президентської кампанії.

Майбутнього голову МВС вважають близьким до попереднього шефа цього відомства Арсена Авакова. Цей зв'язок міг би стати зайвим підтвердженням того, що в ОП обрали мирний шлях транзиту влади. Сам же Монастирський цю прив'язку заперечує і заявляє, що до обрання в Раду бачився з колишнім міністром всього лише кілька разів.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Монастирський допускав, що одним з приводів для відставки Авакова може стати розвал справи вбитого журналіста Павла Шеремета.

Денис Монастирський, 41 рік, народився у Хмельницькому. Закінчив юридичний факультет у Хмельницькому університеті управління і права. Там же і викладав після навчання. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Працював юристом в компаніях "Hillmont Partners", "Global Ties KC" і "Лігал Консалтинг". Засновник Подільського молодіжного культурного об'єднання "В майбутнє через культуру".

У парламенті попереднього скликання Монастирський значився помічником Антона Геращенка - близького соратника Авакова. По закінченню своєї депутатської каденції Геращенко став заступником міністра внутрішніх справ. Цей факт біографії Монастирського був одним з приводів для того, щоб його пов'язували з Аваковим.

До обрання в Раду Монастирський також був експертом з питань реформування правоохоронної та судової системи в Українському інституті майбутнього, де Геращенко – один із засновників. Також він був секретарем конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань, яка в кінцевому рахунку обрала директором Романа Трубу і його заступників – Ольгу Варченко та Олександра Буряка.

Навесні 2019-го, під час своєї виборчої кампанії Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи. Разом із зе-командою Монастирський вирушив на перевибори Ради, здобувши 19 місце у списку "Слуги народу". У парламенті очолив комітет з питань правоохоронної діяльності.

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Арсен АваковДенис Монастирський