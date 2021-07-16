Вместо Авакова. Монастырский может стать новым главой МВД: что о нем известно

Монастырский присоединился к команде президента еще в период президентской кампании.

Будущего главу МВД считают близким к предыдущему шефу этого ведомства Арсену Авакова. Эта связь могла бы стать лишним подтверждением того, что в ОП избрали мирный путь транзита власти. Сам же Монастырский эту привязку отрицает и заявляет, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.

Раньше в интервью РБК-Украина Монастырский допускал, что одним из поводов для отставки Авакова может стать развал дела убитого журналиста Павла Шеремета.

Денис Монастырский, 41 год, родился в Хмельницком. Окончил юридический факультет в Хмельницком университете управления и права. Там же и преподавал после учебы. Имеет научную степень кандидата юридических наук.

Работал юристом в компаниях "Hillmont Partners", "Global Ties KC" и "Лигал Консалтинг". Основатель Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру".

В парламенте предыдущего созыва Монастырский значился помощником Антона Геращенко – близкого соратника Авакова. По окончанию своей депутатской каденции Геращенко стал замминистра внутренних дел. Этот факт биографии Монастырского был одним из поводов для того, чтобы его связывали с Аваковым.

До избрания в Раду Монастырский также был экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы в Украинском институте будущего, где Геращенко – один из основателей. Также он был секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований, которая в конечном счете избрала директором Романа Трубу и его замов – Ольгу Варченко и Александра Буряка.

Весной 2019-го, во время своей избирательной кампании Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы. Вместе с Зе-командой Монастырский отправился на перевыборы Рады, получив 19 место в списке "Слуги народа". В парламенте возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности.