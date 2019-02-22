Аваков заявив, що проти нього готуються провокації

Міністр стверджує, що йому можуть перерахувати гроші нібито за прикриття порушень одного із кандидатів

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что против него готовится ряд провокаций для того, чтобы дискредитировать работу полиции во время выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Авакова.

Глава МВД рассказал, что по "сценарию" на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" значительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата". Он также отметил, что деньги могут быть российского происхождения.

"Когда такого рода провокации исходят от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране - это принять непросто. Однако, я предполагал, что нечто подобное может случиться. И пытался быть к этому готов. И готов", - написал Аваков.

Также он подчеркнул, что не пойдет на компромиссы и не будет заключать тайных договоренностей ни с одним из кандидатов в президенты.

"На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщения о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такова: БПП - 420, Батькивщина - 337, Самопомич - 159, Громадянская позиция - 124, Радикальная партия - 117", - добавил Аваков.

Ранее Аваков заявил, что несмотря на атаки и дискредитацию полиция будет продолжать бороться с нарушениями на выборах президента.

РБК-Украина писало, что киберполиция Украины согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины, а также верификацию заказчиков политической рекламы для предупреждения недобросовестной агитации.