МВС закликало кандидатів у президенти верифікувати свої акаунти у соцмережах

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Для попередження недобросовісної агітації верифікуватимуться і замовники політичної реклами

Кіберполіція України погодила із представниками Facebook можливість використання спрощеної та прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України, а також верифікацію замовників політичної реклами для попередження недобросовісної агітації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

У міністерстві закдликають кандидатів у президенти якнайшвидше верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram.

Зі слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це необхідно для попередження недобросовісної агітації та створення fake-профілів кандидатів, а кіберполіція проводитиме спеціальний моніторинг до завершення передвиборчої кампанії.

"Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. А адміністрація соціальної мережі блокуватиме ці сторінки", - зазначив міністр.

Він додав, що адміністрацією Facebook передбачено процедуру верифікації сторінок кандидатів у вигляді отримання блакитної позначки (blue badge) на підтвердження її автентичності.

Аваков також зазначив, що Кіберполіція готова надавати допомогу у верифікації профілей кандидатам за запитом.

Також із представниками Facebook були обговорені заходи щодо верифікації замовників політичної реклами, які запроваджені соціальною мережею для попередження недобросовісної агітації.

Відповідно до нових правил розміщення політичної реклами, рекламодавець повинен підтвердити свою особу та зможе розміщувати таку рекламу лише після успішного проходження перевірки, а користувачам буде доступна інформація щодо замовника реклами.

Нагадаємо, Служба безпеки України найближчим часом почне блокування сайтів, котрі запідозрять у підриві національної безпеки країни перед виборами президента України.