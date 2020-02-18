Аваков: в Україні розслідують справи щодо кожного зниклого на Донбасі

Українські правоохоронці ведуть слідчі дії щодо кожного зниклого на Донбасі. Про це на зустрічі з родичами полонених і робочою групою з питань зниклих безвісти на Донбасі Офісу президента заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

За словами Авакова, Експертна служба МВС продовжує роботу з ідентифікації тіл загиблих. На сьогодні експерти вже встановили 1830 ДНК - профілів, вони належать 1021 особі.

"Ми ведемо слідчі дії по кожній людині, яку вважали зниклою безвісти... за допомогою звертаються матері загиблих з окупованої території та з Росії. Звичайно, українські бійці в пріоритеті. Ми повинні допомогти кожній сім'ї, в якій є зниклі безвісти або загиблі", - заявив він.

На зустрічі був представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Геннадій Кузнєцов. Він повідомив про домовленості відновити пошук безвісти зниклих в рамках гуманітарної групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контактна група розробляє механізми для пошуку зниклих безвісти на Донбасі.

Раніше також повідомлялося, що в Червоний Хрест звернулися родичі 750 зниклих безвісти на Донбасі.