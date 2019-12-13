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До Червого Хреста звернулися родичі 750 зниклих безвісти на Донбасі

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 14:43
До Червого Хреста звернулися родичі 750 зниклих безвісти на Донбасі
Ілюстративне фото (УНІАН)

Організація готова надавати будь-яку допомогу у питанні пошуку зниклих безвісти

До Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти за час війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Зазначається, що під час засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників, представники МКЧХ озвучили інформацію щодо ведення реєстру осіб, які зникли під час бойових дій на сході України.

"Заступник координатора відділу захисту населення Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Присцилла Абсі наголосила, що організація надаватиме будь-яку допомогу у питанні пошуку зниклих безвісти. За її словами, до Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти", - йдеться в повідомленні.

Координатор робочої групи Микола Колесник назвав Червоний Хрест єдиною міжнародною інституцією, яка може проводити повноцінну роботу з пошуку зниклих безвісти та цивільних заручників.

РБК-Україна повідомляло, що, станом на жовтень, на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі вважаються зниклими безвісти 257 осіб.

Нагадаємо, за останні 5 років в Україні кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців досягла 70 людей.

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