Аваков не збирається йти у відставку через справу Гандзюк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це він заявив на форумі в Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Аваков зазначив, що піде у відставку, коли він відчує, що не приностить користі, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

"Я розділяю заклики пасіонарної частини від реального становища. Я не цукровий, не розтану. Через цю справу не піду (у відставку - ред.)", - зазначив він.

Крім того, за його словами, найближчим часом СБУ винесе процесуальні рішення щодо вбивства херсонської активістки.

"Я розділю цю ситуацію на дві частини: є виконання цього злочину - напад, який переріс у вбивство та замовник. Першу частину розслідувала поліція: бурно, з пошуками різних варіантів, але протягом доволі короткого часу встановили виконавця. Всі ці виконавці були відправлені під варту, здається їх було шість. Частина з них, яка дала показання, знаходиться під іншими санкціями, Але виникло одразу питання номер два: а хто замовник?", - зазначив він.

Аваков додав, що генеральний прокурор закріпив цю справу за Службою безпеки України.

"Всі матеріали, вони були забрані в нас та об’єднані з Службою безпеки України. Наскільки я знаю, там є декілька обґрунтованих версій, і я думаю, найближчим часом Служба безпеки України винесе якісь процесуальні рішення", - розповів він.

РБК-Україна писало, що в кінці вересня під Офісом президента проходила акція проти збереження державних посад міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Також в червні акції проти Арсена Авакова пройшли восьми українських містах. Приводом для акції стало вбивство 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому.