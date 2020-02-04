Аваков: служби МВС готові перекривати рух через негоду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що служби МВС готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС у Facebook.

За його словами, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.

"Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей - це просто зима, завірюха. Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на автодорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливих наслідків негоди", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода у Києві 5 лютого зміниться під впливом південного циклону, в результаті чого в столиці випаде до 10 см снігу.

Погода в Україні з 4 лютого в центральних, східних, західних і південних областях різко погіршиться, оголошено штормове попередження.

Додамо, що 5-6 лютого очікується суттєве погіршення погодних умов на території всієї України - дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. Особливо можуть постраждати центральні, східні, південні області, Кіровоградська, Дніпропетровська, південь Харківської, північ Донецької і Луганської областей, а також Києва.