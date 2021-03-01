Санкції проти Медведчука: чи готова україна до "відповіді Путіна"

Україна готова до можливого відповіді з боку Росії на введені санкції проти Віктора Медведчука. В тому числі і до силового сценарію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На межі миру. Що відбувається на Донбасі і готова Україна до "відповіді Путіна".

Так, голова комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич запевнив, що влада готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

"ВСУ здатні нас захистити і Україна не буде одна в протидію Росії, у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії", - сказав він.

При цьому представник ОРДЛО в Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш вважає, що загострення на Донбасі розпочалося ще до санкцій і пов'язане воно не конкретно з санкціями проти близької до Путіну політика, а в цілому зі зміною позиції України до цього конфлікту.

"Тому Росія і реагує зараз, поки ще незграбно, тому що не може зрозуміти як себе вести, але реагує. У росіян на все одна відповідь, якщо вони не чують те, чого хочуть, вони б'ють по морді. Зараз намагаються це робити, а потім будуть думати, правильно б'ють і потрібно було взагалі бити", - уточнив Гармаш.