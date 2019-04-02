Аваков розповів про кібератаки на сервера ЦВК у день виборів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що СБУ і департамент кіберполіції попередили кілька кібератак на сервера Центральної виборчої комісії в день виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Авакова в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

Так, за його словами, було констатовано кілька спроб сканування системи, тобто пошуку в системі слабких точок, точок входу, вразливостей.

" Ми констатували кілька спроб сканування системи, тобто в захищені системи, точок входу, вразливостей і т. п. Сканування відбувалися з українських IP-адрес в Україні. Це виявилися зламані роутери з Російської федерації", - розповів він.

Аваков добваил, що атаки вдалося успішно відбити.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков розповів, хто знаходився біля приміщення Центральної виборчої комісії, 31 березня, в день виборів президента України.

РБК-Україна писало, що неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії в Києві, 31 березня, в день виборів президента України, зібралися близько 50 невідомих людей.

За словами народного депутата від "Батьківщини" Олени Шкрум, частина людей під ЦВК приїхала на мітинг на підтримку кандидата на вибори президента України Юлії Тимошенко. За її словами, це хлопці з кількох громадських організацій.