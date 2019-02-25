Аваков розповів, на яких підставах завели справи на Березенка

На Березенка подали заяви два кандидати в президенти

Замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" в Раде Сергей Березенко стал фигурантом уголовных производств о нарушениях на выборах 2019 после обращения двух кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

Аваков отметил, что Березенко не стоит беспокоиться о том, что он фигурирует в уголовных производствах.

"Не надо волноваться о том, что ты фигурант производства, всегда есть проверка и она установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться. Или у тебя всегда есть возможность перестать делать, что ты делаешь", - отметил он.

По его словам, с заявлениями в отношении Березенко обратились несколько кандидатов в президенты.

"Он стал фигурантом производств на основе заявлений не менее двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, указывается в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование", - подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам. Сам нардеп отрицает обвинения.

Ранее также сообщалось, что в МВД подготовили законопроект об ужесточении ответственности за нарушения на выборах.