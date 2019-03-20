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Аваков запропонував проводити закриті засідання Кабміну в передвиборний період

Новини » Вибори 2019    20.03.2019 - 12:21
Аваков запропонував проводити закриті засідання Кабміну в передвиборний період
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Гройсман не підтримав пропозицію Авакова щодо формату засідань Кабміну

Перед виборами 2019 засідання Кабінету міністрів пропонується проводити в закритому режимі. З такою пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Аваков запропонував на період виборчої гонки проводити засідання уряду в закритому режимі.

"Щоб ми могли працювати, а не використовувати роботу уряду для агітації", - зазначив він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман припустив, що засідання уряду можуть проводити в закритому режимі, якщо будь-хто спробує на них увірватися.

"Якщо прийдуть по справі, будемо спілкуватися з ними в закритому режимі...Давайте зробимо в регламенті роботи уряду десятихвилинку..."хвилину слави". Я буду ставати поруч з кандидатом, він буде лаяти владу, потім ми буде тиснути руки", - додав Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко увірвався на засідання уряду і влаштував перепалку з Гройсманом. Він висловив претензії у зв'язку з планами продовжити контракт з правлінням з НАК "Нафтогаз України", а також розкритикував ситуацію з субсидіями і пенсіями.

 

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