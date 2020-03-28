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Аваков: поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 23:03
Аваков: поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Поліція має всі бази даних та контролює дотримання самоізоляції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція контролює самоізоляцію всіх українців, які повернулися з-за кордону після введення карантину через коронавірус в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС у Facebook.

За словами Авакова, наразі поліція має дані всіх українців, що підписували згоду на самоізоляцію, та поступово контролюватиме дотримання карантинного режиму.

"Поліція має всю базу громадян, які перетнули державний кордон, і ми контролюємо цю ситуацію. Йдуть перевірки, дзвінки. Якщо люди це будуть ігнорувати, то тоді буде штраф або ж кримінальна відповідальність", - пояснив він.

Керівник МВС зазначив, що на час режиму надзвичайної ситуації у правоохоронців буде право примусово ізолювати хворих коронавірусом громадян, але за вказівкою головного санітарного лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для контролю за самоізоляцією українців у МВС вирішили створити спеціальний мобільний додаток за прикладом Польщі. Наразі МВС разом з Мінцифрою розробляють відповідні нормативні акти, а також сам додаток.

До цього у МВС заявляли, що правоохоронці можуть почати контролювати самоізоляцію українців, що повернулися з-за кордону, за допомогою даних мобільних операторів.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниполициякарантинконтрольАрсен Аваков
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