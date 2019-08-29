Аваков залишається в Кабміні під відповідальність Зеленського, - нардеп

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді під відповідальність президента Володимира Зеленського, але в якості перехідного міністра. Про це в кулуарах Ради він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, партія просто не змогла знайти сильних кандидатів за короткий час.

"Це перехідний період. Дивіться У нас є два міністра. У нас є бюджет і там потрібен перехідний період. Оксана Маркарова у нас залишається. Є національна безпека. Там у нас два міністерства це Міноборони і МВС. З Міністерством оборони у нас досягнута домовленість, що міністр Степан Полторак буде підтримувати Андрія Загороднюка. Він буде допомагати йому, ми ще визначаємо як. Арсен Борисович буде теж в якості перехідного міністра", - заявив Арахамія.

Він також зазначив, що Аваков залишається на посаді під персональну відповідальність президента .

"Мої прогнози - це вже не прогнози, а факт, що Арсен Борисович тимчасово залишається під персональну відповідальність президента. Арсен Борисович Аваков буде в якості перехідного міністра", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" назвали умови підтримки кандидатури Авакова на посаді глави МВС. Зокрема, Він повинен був замінити всіх своїх заступників. У той же час, частина депутатів виступили за звільнення Авакова.

Новообраний спікер Дмитро Разумков сказав, що рішення про звільнення Авакова повинен приймати новий прем'єр-міністр.

Також нагадаємо, що 28 серпня під Верховною Радою зібралися кілька сотень людей з плакатами. Вони вимагали відставки Авакова.