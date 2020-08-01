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У ДБР не відкриватимуть справу щодо обставин ліквідації полтавського нападника

Київ, Субота 01 серпня 2020 12:12
У ДБР не відкриватимуть справу щодо обставин ліквідації полтавського нападника
Автор: Максим Зайченко

Раніше ряд ЗМІ розповсюдили інформацію про відкриття справи

Державне бюро розслідувань поки не буде проводити розслідування про можливе перевищення службових повноважень під час ліквідації полтавського нападника Романа Скрипника. Його ліквідували в ніч на 1 серпня.

Про це повідомили в прес-службі ДБР на запит РБК-Україна.

"На даний момент немає обставин вважати дії правоохоронців (під час ліквідації Скрипника, - ред.) неправомірними", - поінформували у відомстві.

Відзначимо, ряд ЗМІ 1 серпня поширили інформацію, що ДБР почало розслідування за фактом вбивства Скрипника і можливе перевищення службових повноважень під час ліквідації зловмисника.

Нагадаємо, його виявила поліція в одному з нежитлових будинків близько 2:00 ночі 1 серпня. Надалі Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв в заручники поліцейського.

"З метою затримання зловмисника була введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім ". Вжитими заходами поліцейського звільнили. Злочинця ліквідували співробітники поліцейського спецназу КОРД шляхом точного пострілу", - повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Він додав, що у Скрипника був шанс залишитися в живих.

Як писало РБК-Україна, 23 липня в Полтаві силовики намагалися затримати автовикрадача. Ним виявився раніше судимий Роман Скрипник. Під час затримання Скрипник взяв в заручники полковника поліції.

Згодом, злочинець відпустив поліцейського, покинув авто на дорозі та втік у ліс, де переховувався.

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