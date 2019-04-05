Аваков обіцяє забезпечити повну безпеку під час дебатів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков застеріг від ризику поділу країни під час дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Авакова в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".

Аваков також відзначив, що ситуація може бути потенційно небезпечною, і при цьому підкреслив, що його відомство забезпечить повну безпеку на виборах, в тому числі і під час дебатів.

"Дві групи фанатів на стадіоні - що це таке? Це розділення країни. Я кажу про ще один ризик, який у нас є. І звертаюся до наших кандидатів: давайте не розгортати цю спіраль "хто проти мене, той агент Кремля" чи "хто не за мене, то адепт старого", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков заявив, що СБУ і департамент кіберполіції попередили кілька кібератак на сервер Центральної виборчої комісії в день виборів в Україні.

Так, за його словами, було констатовано кілька спроб сканування системи.

Раніше Аваков розповів, хто знаходився біля приміщення Центральної виборчої комісії, 31 березня, в день виборів президента України.