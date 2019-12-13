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Вбивство Шеремета: суд обирає запобіжний захід підозрюваним

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 13:10
Вбивство Шеремета: суд обирає запобіжний захід підозрюваним
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Сьогодні оберуть запобіжні заходи Дугарь, Кузьменко і Антоненку

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета оберуть запобіжний захід. РБК-Україна стежить за судом над Яною Дугарь, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.

Суд відмовився перейти в закритий режим

Засідання Печерського районного суду, який розглядає причетність Яни Дугарь до вбивства Шеремета, почалося. Сторона звинувачення відразу попросила перевести засідання у закритий режим, проте суд відмовив.

Фото: суд над Яною Дугарь

Для Дугарь попросять домашній арешт

Звинувачення попросить взяти Яну Дугарь під домашній арешт. У той же час нардеп від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич і екс-нардеп Оксана Корчинська хочуть взяти її на поруки.

З'явився повний текст підозри Кузьменко

Згідно з текстом підозри, що пред'являть Юлії Кузьменко, організатором групи був Андрій Антоненко, який надалі залучив її та Яну Дугарь до вбивства Шеремета. У документі його також називають причетним до виготовлення пристрою, Дугарь вела розвідку місця злочину, а Кузьменко прикріпила вибуховий пристрій до авто Шеремета.

Командування ССО відреагувала на затримання Антоненка

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердило, що Антоненко служить з липня 2017 року, також йому надали позитивну характеристику. Крім того, військові висловили готовність сприяти об'єктивному розслідуванню.

Нові обшуки у волонтерів

У ніч на 13 грудня поліція провела обшуки у волонтерів Євгенія і Наталії Акастелових. Акастелов був "сотником" за часів Майдану, керував обороною на вулиці Інститутській.

Антоненка попросять взяти під варту

За словами адвоката Масі Найєма, Антоненко зачитали підозра і ордер на затримання. Він також зазначив, що звинувачення попросить для нього утримання під вартою.

Підозрюваними у справі Шеремета проходять:

  • Андрій Антоненко - колишній учасник АТО, волонтер і лідер рок-групи Riffmaster;
  • Юлія Кузьменко - дитячий хірург "Охматдиту" і волонтер;
  • Яна Дугарь - військовий медик;
  • Подружжя Владислав та Інна Грищенки - колишні учасники АТО, раніше затримані за причетність до іншого злочину.
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