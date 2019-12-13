Справа Шеремета: у МВС пояснили відсутність підозр "Пумі" та "Бучі"

Фото: Артем Шевченко (УНІАН)

Подружжя ветеранів проходять підозрюваними в іншій справі

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко пояснив, чому фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеранам Інні ("Пума") та Владиславу ("Буча") Грищенкам не повідомили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами Шевченка, підозри ветеранам "Пумі" та "Бучі" у справі про вбивство Шеремета не було оголошено, оскільки вони фігурують у іншій справі. Ветеранів підозрюють у підготовці замаху на івано-франківського бізнесмена Івана Вакуленка.

"Ми й почали з того, що на підозрюваних у справі Шеремета вийшли через увагу до замах на бізнесмена у місті Косів, зокрема, у такому елементі, як дуже подібний вибуховий пристрій", - розповів він.

Як додав Шевченко, слідчі переконані в тому, що подружжя Грищенків "можуть володіти інформацією у справі Шеремета". Однак підозри ветеранам "Пумі" та "Бучі" можуть оголосити пізніше.

"Їм поки що не пред’явлено підозр безпосередньо у причетності до справи Шеремета, але їхні контакти, зв’язки, розмови та інші факти в сукупності всіх нам говорять, що це ті особи, які дуже цікавлять слідство, зокрема у справі Шеремета", - наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 грудня, у Печерському районному суді розглядають клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві журналіста Шеремета. Запобіжний захід обирають Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку.

Також РБК-Україна писало, що фігурантку справи Шеремета Яну Дугарь відправили під домашній арешт. Суд задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала цілодобовий домашній арешт для Дугарь.