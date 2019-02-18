Аваков назвав кількість пов'язаних з виборами порушень

На сьогодні зареєстрували майже 1,5 тис. порушень

С начала избирательного процесса к выборам 2019 зарегистрировано почти 1,5 тысячи нарушений. Об этом на совещании по обеспечению законности во время избирательного процесса заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с начала избирательного процесса зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

"Больше всего их в столице. В основном это факты, связанные с незаконной агитацией. Начато 61 уголовное производство, составлено 306 протоколов о нарушениях ", - отметил Аваков.

Он также подчеркнул, что уже регистрируются иностранные наблюдатели.

"В ЦИК 305 иностранных наблюдателей уже зарегистрировано", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла 60 дел за нарушение избирательной кампании. Нарушения зарегистрированы в Черниговской, Николаевской, Житомирской и Донецкой областях.

Ранее гражданская сеть "Опора" заявила о провокации и давлении на ее наблюдателей на выборах. В организации отмечают, что у отдельных ее представителей в регионах есть основания считать, что за ними незаконно следят.