Аваков не буде балотуватися до Ради

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не буде йти на вибори до Ради в якості кандидата в нардепи. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Аваков повідомив, що за його наказом підвідомчі органи виконавчої влади приступили до забезпечення виборчого процесу.

"Закликаю всіх кандидатів проводити виборчу кампанію в суворій відповідності з законом, не застосовувати сумнівні і протизаконні схеми і співпрацювати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки", - зазначив він.

Він також підкреслив, що готовий забезпечити демократичність виборів.

"Для того, щоб забезпечити рівновіддаленість і неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати участь в цих виборах і не балотуватися в народні депутати України", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують з президентом Володимиром Зеленським, заявив, що Аваков має залишитися в новому уряді.

Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна він уточнив, що Аваков міг би взагалі очолити уряд. У той же час Коломойський підкреслив, що міністру, може бути, зовсім і не цікавий цей пост.

"Може, він залишиться собі далі міністром внутрішніх справ і буде гарантом стабільності. Для такого, як Зеленський, це важлива опора. А прем'єром нехай буде (глава правління" Нафтогазу ", - ред.) Коболєв. Тому що він же технічна людина, яка буде виконувати концепцію розвитку країни", - зазначив Коломойський.

