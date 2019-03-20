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Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР


Система відеофіксації порушень ПДР запрацює до кінця 2019 року

До кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Глава МВС наголосив, що для запуску системи відеофіксації вже майже все готове.

"Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення", - сказав Аваков.

Нагадаємо, у грудні 2018 року глава Нацполіції Сергій Князев заявляв, що фото - і відеофіксація правопорушень на дорогах запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року. 

У МВС раніше заявляли, що першочергова потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху (ПДР) - це 1776 камер, з яких 1187 - камери на дорогах населених пунктів, а 589 - на дорогах державного значення.

РБК-Україна писало, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що основним завданням впровадження автоматичної системи фото/відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) є зменшити смертність на дорогах як мінімум на 30% до 2020 року. 

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