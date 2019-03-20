Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР

До кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Глава МВС наголосив, що для запуску системи відеофіксації вже майже все готове.

"Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення", - сказав Аваков.

Нагадаємо, у грудні 2018 року глава Нацполіції Сергій Князев заявляв, що фото - і відеофіксація правопорушень на дорогах запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року.

У МВС раніше заявляли, що першочергова потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху (ПДР) - це 1776 камер, з яких 1187 - камери на дорогах населених пунктів, а 589 - на дорогах державного значення.

РБК-Україна писало, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що основним завданням впровадження автоматичної системи фото/відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) є зменшити смертність на дорогах як мінімум на 30% до 2020 року.