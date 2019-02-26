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МВС прагне зменшити смертність на дорогах на 30% до 2020 року

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 14:44
МВС прагне зменшити смертність на дорогах на 30% до 2020 року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зменшення смертності повинно стати результатом впровадження системи фото/відеофіксації порушень ПДР

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що основним завданням впровадження автоматичної системи фото/відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) є зменшити смертність на дорогах як мінімум на 30% до 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС. 

Гройсман наголосив, що за порушення правил дорожнього руху має бути відповідальність, а контроль повинен бути зрозумілим для людей. 

"30% - це тисячі врятованих життів. Ми інвестуємо фінансові ресурси в нові дороги. А також ми маємо пам’ятати про те, що нам потрібно забезпечувати контроль за правилами дорожнього руху. І цей контроль повинен бути зрозумілим для людей.Ми маємо діяти оперативно. І якщо бачимо порушення, за це має бути відповідальність", - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр також наголосив, що завданням правоохоронців має бути не отримання штрафу, а недопущення смертей на дорозі.

"Але я наголошую, не ставити засоби контролю в кущах. А мають бути попереджувальні штрафи. Наше завдання не отримати штраф, а не допустити смертей на дорозі", ‑ сказав Гройсман.

РБК-Україна повідомляло, що у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) у вересні 2018 року анонсували впровадження системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього рух (ПДР).

Нагадаємо, МВС України розрахувало першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху (ПДР). Це 1776 камер, з яких 1187 - камери на дорогах населених пунктів, а 589 - на дорогах державного значення.

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