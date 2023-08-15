ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Баскетбольный "Прометей" составил план подготовки к сезону: известны даты

Новина українською →
Рига, Вторник 15 августа 2023 16:28
Баскетбольный "Прометей" составил план подготовки к сезону: известны даты Фото: Ронен Гинзбург в кругу своих подопечных (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" в скором времени вернется к тренировкам и запланировал ряд спаррингов перед сезоном 2023/24.

Об этом заявил главный тренер команды Ронен Гинзбург, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Наставник отечественного гранда поделился планами на межсезонье. Кроме того, звездный специалист рассказал о кадровых новостях команды.

"Прометей" возобновит тренировочные занятия 22 августа. Общая подготовка к грядущему сезону продлится 6 недель. За это время слобожанцы сыграют минимум 7 контрольных матчей. В частности, запланировано участие в товарищеских соревнованиях.

"Три первых поединка мы сыграем против литовских команд в Риге, затем будет турнир во Вроцлаве, на котором нашими соперниками должны быть хорошие, сильные команды. И завершим товарищеские матчи на турнире в Измире, как в прошлом сезоне", – рассказал Гинзбург.

Тренер "Прометея" также рассказал о состоянии травмированных. Защитник Сидоров занимается индивидуально с тренером по физподготовке под наблюдением врачей. Он будет в основной обойме команды со старта сборов. В свою очередь Санон и Липовой вернутся к старту сезона 4 октября.

К слову, ранее сборная Украины обыграла Исландию в пре-квалификации к Олимпийским играм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза