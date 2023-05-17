НБА разыграла пики драфта-2023: кто заберет первого новичка года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

Лотерею драфта ассоциации выиграли "Сан-Антонио Сперз". Мероприятие состоится 22 июня в Бруклине.

"Шпоры", вероятнее всего, выберут Виктора Вембаньяму. Обозреватели и букмекеры именно этого проспекта считаются фаворитом будущей церемонии. Французский бигмен в 19 лет выступает за "Метрополитанс" в родном чемпионате и уже дебютировал в национальной команде.

В клубной истории "Сан-Антонио" дважды выбирал первым на драфтах НБА. В 1987 году "Сперз" взяли центрового Дэвида Робинсона, а спустя 10 лет подписали форварда Тима Данкана. Оба стали легендами команды, выиграв семь чемпионских титулов на двоих.

Сезон 2022/23 "Сан-Антонио" завершил на дне Западной конференции. "Шпоры" выиграли лишь 22 матча и потерпели 60 поражений. В плей-офф команда не выходит из сезона 2018/19.