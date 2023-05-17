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НБА разыграла пики драфта-2023: кто заберет первого новичка года

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Чикаго, Среда 17 мая 2023 12:45
НБА разыграла пики драфта-2023: кто заберет первого новичка года Фото: Менеджмент "Сан-Антонио" приступит к перестройке команды с драфта-2023 (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорцив

Право первого выбора на драфте Национальной баскетбольной ассоциации разыграли в Иллинойсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

Лотерею драфта ассоциации выиграли "Сан-Антонио Сперз". Мероприятие состоится 22 июня в Бруклине.

"Шпоры", вероятнее всего, выберут Виктора Вембаньяму. Обозреватели и букмекеры именно этого проспекта считаются фаворитом будущей церемонии. Французский бигмен в 19 лет выступает за "Метрополитанс" в родном чемпионате и уже дебютировал в национальной команде.

В клубной истории "Сан-Антонио" дважды выбирал первым на драфтах НБА. В 1987 году "Сперз" взяли центрового Дэвида Робинсона, а спустя 10 лет подписали форварда Тима Данкана. Оба стали легендами команды, выиграв семь чемпионских титулов на двоих.

Сезон 2022/23 "Сан-Антонио" завершил на дне Западной конференции. "Шпоры" выиграли лишь 22 матча и потерпели 60 поражений. В плей-офф команда не выходит из сезона 2018/19.

НБА разыграла пики драфта-2023: кто заберет первого новичка года

К слову, украинец Ковляр выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

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