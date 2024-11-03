Ферстаппен прервал полосу неудач победой в хаотическом Гран-при Сан-Паулу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

На первых метрах дистанции гонщик "Мерседеса" Расселл прошел Норриса с "Маклареном" в борьбе за лидерство. Тем временем действующий чемпион начал прорыв с 17-й позиции.

На 10-м круге Ферстаппен прошел Пиастри и поднялся уже на 7-е место, а на следующем прошел еще одного оппонента. Тем временем Норрис постоянно прессинговал Расселла, но пройти соотечественника не смог даже в боксах. Лишь на 30-м круге пилот "Макларена" одолел сопротивление соперника.

Однако оба прогадали с визитом к механикам. Вскоре и так дождливые условия ухудшились, стало больше вылетов за пределы трассы, так что дирекция гонки вывесила красный флаг. К тому времени лидером был пилот "Альпин" Окон, а за ним расположились Ферстаппен и партнер по команде Гасли.

После возобновления гонки первая тройка не изменилась. Вмешался в распределение мест Сайнс, который вылетел в барьер и спровоцировал появление автомобиля безопасности. Ферстаппен классно среагировал на рестарт и опередил Окона на 43-м круге, а вот Норрис в это время оказался аж на 7-й позиции.

Вдохновленный таким развитием событий, нидерландский гонщик начал штамповать быстрые круги и наращивал преимущество над пелотоном. Пилоты "Альпин", несмотря на ожидания, не посыпались и держались в хорошем темпе. Расселл сумел догнать Гасли, но пройти француза так и не смог.

Как следствие, Ферстаппен одержал первую победу после триумфа в Испании еще в июне. Трехкратный чемпион мира укрепил лидерство в чемпионате (393 очка) и фактически похоронил надежды Норриса (331 пункт) на титул. В свою очередь двойной подиум "Альпин" позволил конюшне взлететь с девятого на 6-е место в Кубке конструкторов (49 очков).

Классификация Гран-при Сан-Паулу-2024: