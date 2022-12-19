Уильямс-старшая получила приглашение на Australian Open: дебют состоялся 25 лет назад
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года пригласили в основную сетку соревнований легендарную американку Винус Уильямс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter турнира.
42-летняя звезда кортов получила возможность выступить в Мельбурне. Australian Open-2023 запланирован на 16-29 января.
Впервые в Австралии Уильямс-старшая сыграла в 1998 году, дойдя до четвертьфинала. С тех пор она пропустила всего 4 розыгрыша (2000, 2007, 2012, 2022 гг.). Лучший результат американской теннисистки на первом мэйджоре года – финал (2003, 2017).
Винус Уильямс, в отличие от младшей сестры Серены, не объявляла о завершении карьеры. В этом году экс-первая ракетка мира приняла участие в четырех турнирах (одиночный разряд), но проиграла все 4 матча, в том числе и на старте US Open.
Действующей победительницей Australian Open является хозяйка кортов Эшли Барти. В финале этого года она одолела американку Даниэль Коллинз в двух сетах (6:3, 7:6). Бесспорный лидер сезона Ига Свентек дошла в Мельбурне до полуфинала.
Vee for #AO2023— #AusOpen (@AustralianOpen) December 19, 2022
This will mark @Venuseswilliams’ 22nd trip to Melbourne Park, 25 years after making her AO debut in 1998.#AusOpen pic.twitter.com/hAzPdKbwRt
К слову, ранее Калинина выиграла турнир в Лиможе благодаря победе над датчанкой Таусон в финале.
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