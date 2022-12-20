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Шесть украинцев сыграют в квалификации Australian Open-2023

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Мельбурн, Вторник 20 декабря 2022 12:40
Шесть украинцев сыграют в квалификации Australian Open-2023 Фото: Даяна Ястремская в топе резервного списка основной сетки (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Секстет отечественных профессионалов заявился в отбор Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. Женскую компанию дополнил Алексей Крутых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dartsrankings.

22-летний киевлянин получил шанс дебютировать на турнирах "Большого шлема". Вместе с пятью соотечественницами он попал в список участников квалификации. Ее старт назначен на 9 января.

В женском отборе сыграют 5 украинок. К представительницам топ-200 – Екатерины Байндль, Даяны Ястремской, Леси Цуренко, Дарьи Снигур – присоединилась Катарина Завацкая (308-е место рейтинга WTA). В то же время, Байндль и Ястремская идут второй и третьей соответственно в резервном списке. Если с турнира снимутся несколько теннисисток, то квалификацию они играть не будут.

С первого раунда Australian Open-2023 начнут еще две украинки. Компанию первой ракетке Украины Ангелине Калининой составит Марта Костюк. Последняя в этом году дошла до 3-го раунда мэйджора.

В субботу Калинина выиграла турнир в Лиможе, ставший последним в сезоне-2022. Украинская теннисистка затратила на победу три сета. По пути в финал она одолела еще четырех соперниц.

К слову, накануне Винус Уильямс получила приглашение организаторов на участие в Australian Open.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис
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