Australian Open 2025: все чемпионы турнира

Основные турниры Australian Open 2025 прошли на кортах Мельбурна с 12 по 26 января. В них определились победители в одиночных и парных разрядах среди мужчин и женщин, а также в миксте.

Мужской одиночный разряд - Янник Синнер (Италия)

23-летний итальянец в финале победил Александера Зверева из Германии - 6:3, 7:6, 6:3. Это второй подряд триумф Синнера в Австралии и третий трофей Большого Шлема в карьере. В 2024 году он также стал чемпионом US Open.

Женский одиночный разряд - Мэдисон Киз (США)

29-летняя американка впервые добыла трофей Грэндслема. В финале она отобрала титул у прошлогодней чемпионки - "нейтральной" спортсменки с белорусским паспортом Арины Соболенко. Счет финала - 6:3, 2:6, 7:5 в пользу Киз.

Мужской парный разряд - Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Петтен (Великобритания)

35-летний финн и 28-летний британец в финале переиграли итальянский дуэт Симоне Болелли / Андреа Вавассори - 6:7, 7:6, 6:3. Тандем ранее побеждал на Уимблдоне-2024. Хелиоваара также завоевал титул в миксте на US Open-2023.

Женский парный разряд - Катержина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США)

28-летняя Синякова и ее ровесница Таунсенд в решающем поединке оказались сильнее Се Шувэй из Тайваня и Елены Остапенко из Латвии - 6:2, 6:7, 6:3. В карьере Таунсенд это вторая победа на мэйджорах. В прошлом году она с Синяковой выиграла Уимблдон. Что касается чешской теннисистки - это ее десятый успех на турнирах Большого Шлема.

Смешанный парный разряд - Оливия Гадецки / Джон Пирс (Австралия)

В чисто австралийском финале 22-летняя Гадецки и 36-летний Пирс победили соотечественников Кимберли Биррелл и Джона-Патрика Смита - 3:6, 6:4, 10:6. Гадецки впервые в карьере выиграла трофей на мэйджоре. Пирс уже побеждал в миксте на US Open-2022. Также он чемпион Australian Open-2017 в мужском парном разряде.