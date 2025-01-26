Остапенко без Киченок проиграла финал Australian Open 2025

Australian Open 2025, женщины, пары, финал

Катержина Синякова / Тейлор Таунсенд - Се Шувэй / Елена Остапенко - 6:2, 6:7, 6:3

В решающем противостоянии сошлись первый и третий сеяные на турнире тандемы. Лидер мирового парного рейтинга Синякова вместе с 5-й ракеткой в этой категории Таунсенд боролись за трофей с представительницей Тайваня Шувей и латвийкой Остапепнко, которые занимают 6-е и 8-е места соответственно.

Первый сет Синякова и Таунсенд легко забрали со счетом - 6:2. Во второй партии Остапенко и Шувей смогли навязать борьбу, которая закончилась их победой на тай-брейке. А в решающем сете американка и чешка снова были сильнее и проиграли лишь три гейма.

Отметим, что это второй выигранный мэйджор в карьере Таунсенд. Он же - второй совместный для нее и Синяковой. Сама же чешская спортсменка победила на мэйджоре в десятый раз в карьере. Последней теннисисткой, которая достигала такой отметки, была легендарная швейцарка Мартина Хингис. В 2015 году она победила на Уимблдоне вместе с Санией Мирзой из Индии. А всего на счету Хингис 13 побед в парах на турнирах Большого Шлема.

Что касается Остапенко и Шувей, то в прошлом году они также играли в финале на турнире в Мельбурне. Но друг против друга. Шувей вместе с бельгийкой Элизе Мертенс стала тогда чемпионкой, одолев в решающем матче Остапенко в тандеме с нашей Людмилой Киченок.