Синнер второй раз подряд выиграл Australian Open

Australian Open 2025, мужчины, финал

Янник Синнер - Александер Зверев - 6:3, 7:6, 6:3

В очных противостояниях двух лучших теннисистов преимущество у Зверева. Ранее соперники шесть раз пересекались на кортах и в четырех из этих противостояний побеждал именно немец. Лучший результат у него и во встречах с Синнером на хардовых покрытиях - 3:1. Последний раз теннисисты играли между собой в полуфинале прошлогоднего турнира в американском Цинциннати. Это была настоящая битва, которая завершилась в пользу Синнера - 7:6, 5:7, 7:6.

В финале Australian Open 2025 итальянец взял первый сет, выиграв подачу соперника в восьмом гейме. А вот во втором борьба шла уже на истощение. Теннисисты методично выигрывали свои подачи и довели таким образом дело до тай-брейка. Там соперничество достигло наивысшей точки накала. При счете 4:4 Синнер взял подачу соперника, а затем безошибочно отыграл свои - 7:4 на тай-брейке, 7:6 - в партии. Итальянец повел в счете - 2:0.

На третий сет Зверев вышел под огромным психологическим давлением, не имея права на ошибку. Он рисковал, но часто ошибался. Как результат, в шестом гейме Синнер выиграл подачу немецкого теннисиста и оторвался в счете - 4:2. Затем уверенно взял свой гейм и практически без боя отдал Звереву его подачу. В девятом гейме итальянец подавал на матч и не промахнулся.

Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии второй раз подряд. В целом это его третья победа на Грэндслемах в карьере: в 2024 году он также стал чемпионом US Open.