Аукціон з продажу російського судна "Норд" не відбувся

Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

У "СЕТАМ" заявили, що торги не відбулися на підставі відсутності допущених учасників торгів

Електронні торги з продажу арештованого чорноморського риболовного судна "Норд" не відбулися. Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані з протоколу ДП "СЕТАМ" OpenMarket Міністерства юстиції України, яке займається продажем.

"Торги не відбулися на підставі відсутності допущених учасників торгів", - йдеться в документі.

Відзначимо, що всього було подано 12 заявок, проте були відхилені організатором аукціону. Згідно з інформацією на сторінці лота, стартова ціна судна "Норд", з якої розпочнуться торги, становить 1 626 181 гривень.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що "Норд" продадуть на аукціоні. 19 жовтня прокуратура Криму передала АРМА російське судно "Норд".

"У зв'язку з подіями в Криму судно було буквально "віджато" Російською Федерацією. Воно було заарештовано, порушено відповідну кримінальну справу і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів. Провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, зрозуміло, що витрати на зберігання і зміст є дуже великими", - повідомив раніше начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.