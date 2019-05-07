Аудиторія новинних ресурсів різко зросла через вибори

Проведення виборів президента України вплинуло на поведінку інтернет-користувачів і спричинило значний приріст аудиторії новинних ресурсів у квітні 2019 року. Про це свідчать дані щомісячного дослідження KantarTNS CMeter.

За даними дослідження, 7 з 25 найпопулярніших сайтів України в квітні - новинні ресурси.

"Найбільший стрибок охоплення отримали сайти "РБК-Україна" (17 місце проти 41 у березні) та "Новое время" (21 сходинка проти 64 у березні)", - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, російська соціальна мережа "Вконтакте" втратила ще чотири позиції та опинилася на 20-му місці у ТОП-25 сайтів України.

У порівнянні з березнем інтернет-магазини також втратили свою аудиторію. Взагалі випав із рейтингу популярний китайський інтернет-магазин AliExpress.

Трійка лідерів залишається незмінною: Google, Youtube, Facebook

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року з чотирьох основних видів джерел масової інформації переважна більшість українців віддає перевагу двом - телебаченню (54%) та Інтернету (38%).

Нагадаємо, в березні 2019 року найпопулярнішою соціальною мережею в Україні є Facebook. За період з травня 2018 року в Україні помітно збільшилося число таких користувачів соцмереж, як Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) і суттєво зменшилася кількість таких користувачів соцмереж, як Однокласники (6%) до і ВКонтакте (10%).