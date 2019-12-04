В Атомпрофспілці вимагають відставки Оржеля і повернення в "Енергоатом" Недашковського

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Атомпрофспілка проводить акцію біля будівлі Кабінету міністрів

Представники профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілки) проводять акцію біля будівлі Кабінету міністрів України, вимагаючи відставки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля. Про це повідомляє РБК-Україна.

Організатори повідомили, що в мітингу беруть участь до тисячі людей.

За словами керівників профспілки, в рамках безстрокової акції протесту в містах-супутниках АЕС розгорнуті наметові містечка, де протестуючі будуть перебувати цілодобово.

Крім відставки Оржеля, мітингувальники вимагають створення окремого органу державного управління підприємствами атомного енергетично-промислового комплексу України, очолюваного професіоналами-енергетиками.

Як зазначив голова Атомпрофспілки Валерій Матов, серед вимог також повернення на посаду голови "Енергоатому" Юрія Недашковського.

"Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні проведе рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента "Енергоатому". Я знаю, що ні один з цих фахівців, готових відстоювати інтереси НАЕК, не погодився зайняти посаду президента. Тому вони сьогодні призначать людину, якій зв'яжуть руки, заведуть проросійський менеджмент і будуть руйнувати нашу галузь зсередини", - сказав Матов.

За його словами, Оржелю заважає прозахідна позиція Недашковського, який виступав проти імпорту російської електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, Кабмін 27 листопада 2019 року звільнив президента дп НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. За словами прем'єра Олексія Гончарука, звільнення було ініціативою голови Мінеконерго Оржеля.

Міністерство пояснило звільнення Недашковського "неефективним менеджментом".

28 листопада представники Атомпрофспілки вже пікетували Мінекоенерго, протестуючи проти звільнення голови "Енергоатому" і повернення до монополії поставок ядерного палива з РФ, а також вимагаючи втручання в процес президента України Володимира Зеленського.

Недашковський чотири рази очолював "Енергоатом": у 2000-03, в 2005-06, в 2008-12, в 2014-19 рр. "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України.