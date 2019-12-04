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В Атомпрофсоюзе требуют отставки Оржеля и возвращения в "Энергоатом" Недашковского

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 12:23
В Атомпрофсоюзе требуют отставки Оржеля и возвращения в "Энергоатом" Недашковского
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Атомпрофсоюз проводит акцию возле здания Кабинета министров

Представители профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) проводят акцию возле здания Кабинета министров Украины, требуя отставки министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Об этом сообщает РБК-Украина.

Организаторы сообщиили, что в митинге принимают участие до тысячи человек.

По словам руководителей профсоюза, в рамках бессрочной акции протеста в городах-спутниках АЭС развернуты палаточные городки, где протестующие будут находиться круглосуточно.

Кроме отставки Оржеля, митингующие требуют создания отдельного органа государственного управления предприятиями атомного энергетически-промышленного комплекса Украины, возглавляемого профессионалами-энергетиками.

В Атомпрофсоюзе требуют отставки Оржеля и возвращения в &quot;Энергоатом&quot; Недашковского

Как отметил председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов, среди требований также возвращение на пост главы "Энергоатома" Юрия Недашковского.

"Кабинет министров на сегодняшнем заседании проведет решение о назначении временно исполняющего обязанности президента "Энергоатома". Я знаю, что ни один из настоящих специалистов, готовых отстаивать интересы НАЭК, не согласился занять должность президента. Поэтому они сегодня назначат человека, которому свяжут руки, заведут пророссийский менеджмент и будут разрушать нашу отрасль изнутри", - сказал Матов.

По его словам, Оржелю мешает прозападная позиция Недашковского, который выступал против импорта российской электроэнергии в Украину.

В Атомпрофсоюзе требуют отставки Оржеля и возвращения в &quot;Энергоатом&quot; Недашковского

Как сообщалось, Кабмин 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. По словам премьера Алексея Гончарука, увольнение было инициативой главы Минэконерго Оржеля.

Министерство объяснило увольнение Недашковского "неэффективным менеджментом".

28 ноября представители Атомпрофсоюза уже пикетировали Минэкоэнерго, протестуя против увольнения главы "Энергоатома" и возврата к монополии поставок ядерного топлива из РФ, а также требуя вмешательства в процесс президента Украины Владимира Зеленского.

Недашковский четырежды возглавлял "Энергоатом": в 2000-03, в 2005-06, в 2008-12, в 2014-19 гг. "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.

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