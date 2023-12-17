ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атомная подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи

Воскресенье 17 декабря 2023 07:37
UA EN RU
Атомная подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи Фото: атомная подлодка США прибыла в Южную Корею (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Американская атомная подлодка прибыла в южнокорейский портовый город Пусан на фоне планов КНДР запустить межконтинентальную баллистическую ракету в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным ВМС Южной Кореи, боевая подлодка USS Missouri (SSN-780) класса "Вирджиния" вошла в ключевую военно-морскую базу, расположенную в 320 километрах юго-восточнее Сеула.

"С размещением военного корабля США мы планируем усилить военно-морские обмены и сотрудничество с Соединенными Штатами, а также укрепить нашу общую оборонную позицию", - сказали в минобороны Южной Кореи.

Прибытие военного корабля произошло после того, как Южная Корея и США провели вторую встречу консультативной группы по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Соединенные Штаты и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

Следует отметить, что накануне Белый дом обнародовал заявление, в котором Соединенные Штаты Америки напомнили Северной Корее, что применение ядерного оружия приведет "до конца режима" нынешнего лидера Ким Чен Ина.

Запуск межконтетинальных ракет КНДР

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, чтоспутник вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со "спутником-шпионом" на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Южная Корея
NEWS
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет