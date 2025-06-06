Грозы, град и шквалы. Синоптики предупредили о непогоде: где именно

В ряде регионов Украины прогнозируют резкое ухудшение погоды сегодня, 6 июня. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

Непогода ожидается в ближайший час и продлится до конца суток 6 июня в северных, западных и Винницкой областях, а также в Киеве и Киевской области.

По прогнозам синоптиков, в регионах возможны грозы, в отдельных районах - град и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Опасные метеорологические явления могут вызвать осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Синоптики призывают граждан быть осторожными, по возможности оставаться дома и не планировать дальних поездок.

Погода в Киеве и области

В столице и области также объявлен желтый уровень опасности. До конца суток 6 июня синоптики прогнозируют грозы, местами шквалы до 20 м/с и град.