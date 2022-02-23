"Атлетіко" розійшовся миром із "Манчестер Юнайтед" у плей-офф Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перший матч

"Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1

Голи: Феліш, 7 – Еланга, 80

Дієго Сімеоне несподівано виставив на поєдинок трьох центрбеків, але відсиджуватися в обороні "Атлетіко" зовсім не збирався. З перших хвилин "матрацники" пішли вперед і оформили швидкий гол. На 7-й хвилині Лоді подав із лівого флангу на Жоау Феліша, який ударом головою від стійки відкрив рахунок.

Пропустивши так рано, МЮ спробував перехопити ініціативу. Та втілити задумане в життя виявилося складно – мадридці грамотно перекривали кисень атакам "Юнайтед" і швидко відсунули гру до центра поля. У боротьбі там команди й провели більшу частину першої половини, зрідка відволікаючись на реальні нагоди забити.

Справжніх моментів до перерви було лише кілька. Ще одна комбінація Лоді-Феліш завершилася невдалою спробою португальця вдарити через себе в падінні. Згодом перший наважився пробити в дев'ятку з кута штрафного, але схибив. У відповідь із середньої дистанції пробив Роналду – поруч зі стійкою.

Стовідсоткова ж нагода подвоїти перевагу виникла в "Атлетіко" під завісу тайму. Це невтомний Лоді прострілив із лівого флангу на Врсалько, який ударом головою влучив у перекладину!

Попри неабиякі очікування, друга половина виявилася ще біднішою на моменти. Почавши з різкого удару Льоренте з півкола штрафного майданчика, команди загрузли в силовій боротьбі в центрі поля з масою дрібних фолів і розсипом жовтих карток.

Про головне завдання у грі "раптово" згадав Феліш аж на 72-й хвилині. Нападник "матрацників" знову спробував виконати бісіклету в неслушний момент. МЮ намагався зрівняти рахунок зі стандарту, та Роналду пробив зі штрафного над воротами.

Та серія замін Ральфа Рангніка таки дала результат. Фернандеш у швидкій контратаці "Юнайтед" пасом прошив центр оборони мадридців, а "джокер" манкуніанців Ентоні Еланга вискочив на побачення з Облаком і холоднокровно переграв кіпера – 1:1!

За цим пішла веселіша гра. Ось Грізманн зіграв на підборі після кутового й потужним пострілом із кута штрафного струсонув перекладину. Тут же Роналду спробував втекти в контратаку – тактичний фол від "Атлетіко".

Зрештою, матч завершився справедливою і бойовою нічиєю. Доля путівки в чвертьфінал визначиться 15 березня на "Олд Траффорд".