Атлетіко - Ліверпуль: прогноз букмекерів

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20 "Атлетіко" прийме "Ліверпуль" на своєму полі. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

18 лютого 22:00

Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітан"

На думку букмекерів, фаворитами матчу є команда Юргена Клоппа. Коефіцієнт на перемогу діючих чемпіонів турніру становить 2,14, успіх іспанського клубу оцінюють в 3,55. Нічийний результат зустрічі - 3,20.

Нагадаємо, вперше за всю історію Ліги чемпіонів УЄФА на етапі 1/8 фіналу зіграють лише клуби, які виступають в п'ятірці кращих чемпіонатів Європи.