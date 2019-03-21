В Atlantic Council заявили про неефективність роботи Луценка на посту генпрокурора

Фото: Юрій Луценко (Владислав Красінський/РБК-Україна)

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд назвав Луценка людиною Порошенка

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що озвучена генпрокурором України Юрієм Луценком заява стосовно того, що посольство США в Україні вказало не переслідувати певних осіб, є неправдивою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Голос Америки".

За словами Аслунда, Луценко працює генеральним прокурором 2-3 роки і не провів жодного суттєвого розслідування.

"Нікого не було ув’язнено, на жодному рівні. А він сам був залучений у різного роду сумнівних справ", - заявив він, згадавши про зустріч Луценка з Коломойським після націоналізації "ПриватБанку".

Аслунд назвав Луценка людиною Порошенка.

"Я думаю - це просто шум. Він не має значення. Щодо Луценка, зрозуміло, до якої сили він належить. Він є людиною президента Порошенка. Але він немає жодної довіри. Тож чому будь-хто має звертати увагу на його слова? Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти посла США, про яку тут високої думки. Ніхто з тих, хто знає обох людей, як, наприклад, я, не сумнівається ні на мить у тому, хто говорить правду а хто - ні", - зауважує аналітик.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко у інтерв'ю HillTv заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування. У Посольство США в Україні та Держдепі заперечили цю інформацію.